عصام الحضري: مستوى الدوري المصري سبب ابتعادي

أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن مستوى الدوري المصري حاليا يجعله غير متحمس للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.
وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه
أضاف: "شخصيتي تتقبَّل استفزاز الإعلام والأجهزة الفنية والجمهور ودائمًا ما أستخدمها كـ حافز كبير لي، وهو ما كان يتعمَّد فِعله مانويل جوزيه ليُساعدني علي التألُّق وأحب استفزازي".
وختم حديثه قائلا:"عبد الواحد السيد كان أيضا يحب الصراعات ويحب المنافسة وهذا يساعده كثيرا على التألق".
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