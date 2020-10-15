محمد عبد المنصف: انتقلت لوادي دجلة بسبب ميدو

أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، أن وجود أحمد حسام ميدو كمدير فني لدجلة كان سببا رئيسيا في انتقاله إلى الفريق.
وقال عبد المنصف في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة
وأضاف: "أَنصح اللاعبين الذين ازداد عُمرهم وينوون الاستمرار في الملاعب بالتركيز علي تخفيض الوزن بشكل دائم والحِفاظ علي اللياقة البدنية في المقام الأول، ثم التدريب بشكل أقوي في كُل يوم عَمَّا يَسبِقُه".
وختم حديثه قائلا:" هناك تطور حدث لحراس الكرة على المستوى العالمي الحارس اليوم أصبح يجب أن يجيد اللعب بقدميه وبناء اللعب من الخلف يجب أن نواكب هذا التطور".
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