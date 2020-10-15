رسميًا.. الجزائري سفير تادير ينضم لصفوف العين السعودي

أنهى نادي العين الصاعد حديثًا إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) إجراءات التعاقد مع الجزائري سفير تايدر. وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) أعلن نادي العين تعاقده مع تايدر صاحب التجربة الكبيرة في الملاعب الأوروبية. وسبق لسفير تايدر اللعب بقميص أندية جرينوبل الفرنسي وبولونيا وإنتر ميلان الإيطاليين، ومؤخراً مونتريال امباكت الأمريكي. ويستعد نادي العين لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين. أقرأ ايضًا

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