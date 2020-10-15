لاعب ليفربول السابق “كلاين” يستأنف مسيرته مع أحد أندية لندن

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أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، عن تعاقده مع المدافع ناثانيل كلاين بعقد قصير الأمد، ليعود مرة أخرى إلى الفريق بعد ثماني سنوات.
وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن كلاين سبق له أن شارك في 137 مباراة مع الفريق بين عامي 2008 و2012، قبل أن ينتقل إلى ساوثهامبتون ومنه إلى ليفربول في يوليو عام 2015، فيما تمت إعارته لفريق بورنموث في عام .2019
وأضاف أن كلاين الذي سبق له التتويج بلقب لاعب الموسم في الفريق موسم 2010 / 2011، قضى الأسابيع الماضية يتدرب مع الفريق الأول كما شارك في 45 دقيقة مع فريق أقل من 23 عامًا في أوائل الشهر الجاري.
على المستوى الدولي شارك كلاين في 14 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، كما أنه حظي بفرصته الأولى للمشاركة على المستوى الدولي مع المدرب روي هودجسون.
ويحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد ست نقاط من أربع مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي، فيما يواجه فريق برايتون يوم الأحد المقبل.
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