رسميًا .. الاتحاد المصري يغرم أمير مرتضى منصور

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم أمير مرتضى منصور، المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، 50 ألف جنيه لهجومه على الاتحاد خلال تصريحات صحفية له.

أوضحت اللجنة في بيان رسمي، نشره اتحاد الكرة المصري على حسابه بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، اليوم الأربعاء، أنه تم تغريم نادي الجونة مبلغ 50 ألف جنيه لما بدر من عامل غرفة ملابس الفريق خلال مباراة الزمالك والجونة الأخيرة.

وأضاف البيان “فيما يتعلق بالتظلمات المقدمة للجنة، قررت حفظ التظلم المقدم من محمد إبراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري ضد العقوبة الموقعة بحقه، وقبول التظلم المقدم من علاء عبد العال المدير الفني لبتروجيت وإلغاء العقوبة الأنضباطية الموقعة عليه”.

كما قررت اللجنة استدعاء العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، والممثل القانوني لنادي الزمالك لجلسة تحقيق يوم الإثنين المقبل بمقر الاتحاد لسؤال كل منهما عما تضمنته شكوى كل ناد ضد الآخر.

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