المصري البورسعيدي يجدد الثقة في علي ماهر بتمديد العقد

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أعلن نادي المصري البورسعيدي تجديد تعاقد المدير الفني للفريق علي ماهر لمدة موسم جديد.
وذكر المصري في بيان رسمي اليوم الأربعاء أن مجلس الإدارة أتم إجراءات تجديد التعاقد مع ماهر لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2020 /2021.
وقام علي ماهر بالتوقيع على عقده الجديد مع سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي.
يحتل المصري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري قبل نهايته بجولة واحدة حيث يملك 42 نقطة.
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