رسميًا | أبها السعودي يدعم صفوفه بلاعب أسترالي

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نجح مجلس إدارة نادي ابها السعودي في التعاقد مع الأسترالي كريج جودوين قادمًا من نادي الوحدة السعودي.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) نشر نادي أبها مقطع فيديو قدم خلاله كريج جودوين لاعب الفريق الجديد.
وجاءت صفقة جودوين بعد ساعات قليلة من إعلان أبها تعاقده مع الثنائي الشاب ذعار العتيبي قادمًا من الهلال السعودي وفهد الجميعة قادمًا من النصر السعودي على سبيل الإعارة.
ويحاول أبها تقديم نتابج مميزة خلال منافسات الموسم الجديد من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
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