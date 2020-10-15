شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يقترح على باتشيكو طريقة لعب أمام الرجاء في غياب «ساسي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى أحمد عبدعبدالملك، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتماد البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، على العناصر الأساسية وأصحاب الخبرات في مباراة الفريق المرتقبة أمام الرجاء المغربي.
واقترح «عبدالملك» اللعب بتشكيل يضم محمد أبوجبل وعبدالله جمعة والونش ومحمود علاء وحازم إمام وطارق حامد وأوباما وزيزو وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومصطفى محمد، وذلك في حال غياب فرجاني ساسي بشكل رسمي عن اللقاء.
وقال «عبدالملك» إن هذا التشكيل يعبر عن رؤيته الشخصية، لكن باتشيكو في النهاية سيختار التشكيل الذي يناسبه، لكنه يرى أن الاعتماد على تشكيله سيمنح الأبيض فرصة الاستحواذ والسيطرة على الكرة، والتعامل مع كافة الظروف في المباراة، بسبب خبرات اللاعبين وجاهزيتهم الفنية والبدنية.
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