شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: «الونش» مدافع شرس لا يهاب أي مهاجم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، جماهير القلعة البيضاء بالوقوف خلف الفريق في مهمته الأفريقية أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وخص «يونس» محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، بضرورة دعمه ومساندته، باعتباره أفضل مدافعي مصر حاليًا، ولا يهاب أي مهاجم.
وكتب «يونس» عبر حسابه بموقع تويتر: «دلوقتي لازم جمهور الزمالك ونجومه السابقين ندعم ونساند ونتمنى التوفيق للفريق وللاعبنا القوي المتميز المقاتل الذي لا يخاف ولا يهاب أي مهاجم طبعًا هو نجمنا البطل محمود الونش المدافع الشرس صاحب القلب الحديدي.. كل التوفيق ليك يا ونش».
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