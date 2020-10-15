شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: «أفريقيا عايزة قلب أسد مش لاعيبة توتو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة الرسمية في المغرب، تفاؤله قبل مباراة الفريق المصيرية أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال «تيجانا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «سعيد بالروح والعزيمة لدى لاعبي الزمالك، والتزامهم خلال المعسكر المغلق هنا في الدار البيضاء».

وأكد «تيجانا» أنه نقل للاعبين خبرته السابقة قبل هذه المباريات المصيرية، والتي تحتاج للاعبين لديهم «قلوب الأسود وليس لاعبين توتو» يخشون مثل هذه المواجهات، بحسب قوله.

وشدد «يوسف» على أن الزمالك يضم بالفعل لاعبين قلوبهم قلوب أسد، بداية من حراس المرمي جنش وأبوجبل، مرورا بالمدافعين حازم وعلاء والونش وطارق حامد وأوباما ومصطفي محمد واحمد زيزو وباقي اللاعبين.