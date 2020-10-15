شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: باتشيكو «رجل المرحلة» ومن الصعب الحكم عليه الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول، واعتبره «رجل المرحلة» للقلعة البيضاء في الوقت الراهن.

وشدد المشرف على الكرة في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن أهم ما يميز باتشيكو أنه مدرب واقعي، ويعي تمامًا أهمية المعطيات التي تحت يده ويجيد استغلالها وتوظيفها على الوجه الأكمل.

وطالب أمير مرتضى بالصبر على باتشيكو، مؤكدًا استحالة وصعوبة الحكم عليه، أو تقييم فترة قيادته للفريق، لأنه لا يمتلك رفاهية الوقت لتنفيذ فكره وتحفيظ اللاعبين بعض الجمل وطرق اللعب، نظرًا لضيق الوقت وضغط المباريات.