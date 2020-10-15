شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يوضح سبب اختيار ملعب الوداد لاحتضان تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك، الربط بين خوض الأبيض تدريباته على ملعب نادي الوداد المغربي، وبين مواجهة الأخير أمام النادي الأهلي.
وقال المشرف على الكرة بالزمالك في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الأهلي ليس له علاقة باتفاقنا مع الوداد وقبولنا لعرضه باستضافة التدريبات، لأن علاقات وشعبية الزمالك هنا في المغرب كبيرة للغاية، وتلقينا العديد من العروض لاستضافتنا، لكننا فضلنا عرض الوداد، وسنرد لهم الجميل في معسكرهم بالقاهرة، وسنوفر لهم نفس المعاملة والملاعب في ظل العلاقت الطيبة والمحترمة بيننا وبين جميع أندية المغرب».
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