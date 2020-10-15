شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي ينتقد تصريحات ربيع ياسين ويكشف تفاصيل سحب لاعبه من المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، تصريحات ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب 2000، التي أكد فيها أن نادي إنبي سحب لاعبه زياد كمال من المنتخب ليشارك مع الفريق في مباراة المقاولون العرب الرسمية.

وقال مدير الكرة: «اتفاقي كمدير للكرة مع مسؤولي المنتخب، وتحديدًا عادل محفوظ، نص على ما تم تنفيذه، وحاول إداري المنتخب التنصل من الاتفاق، وطالبته بتنفيذ الاتفاق كما هو حرفيًا لمصلحة الجميع طبقًا للمعتاد، لأننا دائمًا ندعم المنتخبات بلاعبينا، ودائما ننسق مع مسؤولي المنتخبات ومع الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين نفسه، بدليل وجود زياد كمال وعبدالرحمن عشري مواليد 2001».

وتابع: «الاتفاق نص على انضمام اللاعبين في مواعيدهم كما يرغب جهاز المنتخب، على أن يشارك زياد في شوط واحد في مباراة النجوم الودية، لعدم إجهاده، ويعود لفريقه قبل مباراة المقاولون بيومين، على أن يعود للمنتخب بعد المباراة مباشرة، إلا أن اللاعب شارك في 60 دقيقة، وتدرب في السادسه صباحًا قبل انضمامه ليتدرب معنا مساء دون أي تنسيق».

وأبدى عبدالناصر محمد اندهاشه من تصرف المنتخب، وقال: «هل هذا فنيًا يفيد اللاعب أم يؤثر عليه سلبا في نهاية موسم كروي؟».