شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الأول بالمغرب.. تدريبات بدنية متنوعة ومشاركة معلول وجيرالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في المغرب، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الأول على ملعب كهرماء كاليفورنيا بالدار البيضاء، استعدادا لمواجهة الوداد واختتم بتدريبات بدنية.

وقاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين، وشهد المران مشاركة الأنجولي جيرالدو، والتونسي على معلول، بعدما انضم الثنائي لبعثة الأهلي في المغرب، بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلديهما.

كذلك قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في

ومنح مدرب حراس المرمى بالفريق الحراس الثلاثة تدريبات فنية متنوعة، في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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