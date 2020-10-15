شكرا لقرائتكم مهند مجدي: من يحاول ترك الأهلي فهو الخاسر.. ورحيل فايلر لفقدان الثقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على حقيقة تأثر مجلس الأهلي بنشاط كرة القدم ، مؤكدا أن الأهلي مؤسسة رياضية اجتماعية ثقافية وكرة القدم هي واجهة النادي ولكن لا يقلل من دوره الاجتماعي والثقافي ومن غير المقبول تقيي النادي على فووز أو خسارة في مباراة كرة قدم والإدارة لم تتعود على تقييم النادي بنام القطعة.

قال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: مجلس إدارة الأهلي لم يخطئ في التعامل مع رحيل أحمد فتحي وشريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور والأهلي عرض قيم مالية كبيرة ولا يقبل بالدخول في مزاد ومن يحاول الخروج عن الأهلي هو الخاسر.

تابع: ملف فايلر مع الأهلي وصل إلى مرحلة فقدان الثقة بين الأهلي والمدرب وهو مدرب جيد وحقق نتائج طيبة على عكس التوقعات وهو لم يتحمل الأمور التي اعتاد عليها الأهلي، مشيرا: الثقة في محمود الخطيب كان وراء تأييد تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للأهلي بعد رحيل فايلر.

شدد: لا يفرق معي بقاء أحمد فتحي أو رحيله لأن الأهلي بمن حضر ومن لم يختار الأهلي هو الخاسر، متابعا: نرفض اطلاق اسم مجلس السوشيال ميديا والحديث عن السوشيال ميديا واللجان الإلكترونية داخل النادي لا أساس له من الصحة وجمهور الأهلي هو خط الدفاع الأول عن النادي وهو من يتصدى للحملات التي تطول النادي.

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استطرد: لا نعادي مجدي عبد الغني أو مصطفى يونس ولم يحرم أحد من إبداء رأيه من رموز النادي ومجلس الإدارة يتبقل النقد شريطة أن يكون نقد بناء وتوقيته سليم وليس في فترة يبحث فيها فريق الأهلي التتويج بلقب إفريقيا والغائبة عن النادي منذ سنوات ومن حق المجلس تسليط الضوء عن الإيجابيات، ولمم نناقش اتخاذ قرارات بفصل عضويات من يهاجمون النادي الأهلي ورموزه.

أوضح: مجلس الأهلي يبذل دور أكثر من رائع في ملف الصفقات وما يثار حول فشل الهلي في إبرام الصفقات غير صحيح ودائما الأهلي قادر على شراء اللاعبين ولكن لا يدخل في مزادات وأنفقنا ميزانية ضخمة لشراء الصفقات وتجديد عقود اللاعبين.

اختتم: لا أشتكي من بيراميدز ومنافسته على الصفقات لأن خطتي كنادي أهلي لا يوجد بها أي نادي في حسباني لأنه لا ينافس إلا نفسه ولا يوجد أزمة مالية والأهلي هو النادي الوحيد الذي به 4 فروع .