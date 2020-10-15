مجموعة الرستماني راعياً رئيسياً لشباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع نادي شباب الأهلي ومجموعة عبدالواحد الرستماني اتفاقية شراكة، أصبحت بموجبها المجموعة هى الراعي الرئيسي للنادي للموسم الرياضي الحالي 2020-2021، وجرت مراسم التوقيع بحضور خالد عبدالواحد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيدي لمجموعة عبدالواحد الرستماني، وخليفة سعيد سليمان واللواء محمد أحمد المري وهشام عبدالله القاسم أعضاء محلس إدارة نادي شباب الأهلي.

وقال خالد عبدالواحد الرستماني: «يسعدنا أن نكون الراعى الرئيسي لنادى شباب الأهلي الذي نشترك معه في العديد من القيم، ومن أبرزها مواكبتنا للنهضة المعاصرة التي شهدتها الإمارة، فضلاً عن كونه من أعرق مؤسساتها الرياضية، لذا فإننا نتطلع من خلال هذه الرعاية إلى التعبير عن تقديرنا لجهود القائمين عليه لتقديمهم أفضل الخدمات للمجتمع، وليكون ذلك حافزاً لهم على تسجيل المزيد من الإنجازات باسم دبي للارتقاء بمكانتها في عالم الرياضة».

وأضاف: «تأتي هذه المبادرة من جانبنا في إطار حرصنا على ترجمة استراتيجية مسؤوليتنا المجتمعية لدعم مختلف الفئات، وفي طليعتها الشباب، بصفتنا مؤسسة وطنية مسؤولة تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتحرص على العمل وفق توجهاتها منذ تأسيسها لأكثر من نصف قرن».

وقال خليفة سعيد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي: «إنه لمن دواعي سرورنا في نادي شباب الأهلي أن نوقع هذه الاتفاقية مع مجموعة عبدالواحد الرستماني، وهي واحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة في مجالها، آملين أن تكلل هذه الشراكة بالنجاح وتحقق أهدافها السامية وتعود بالنفع على الجانبين، وتسهم فى تمكين النادي من تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات بما يعزز المكانة الرياضية لدولة الإمارات».

وأضاف: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات القطاع الخاص والأندية الرياضية، بهدف تنمية القدرات والسعي لتطوير العمل الرياضي، وصولاً إلى تحقيق أعلى درجات التميز والريادة بما يتناسب مع ما تجده الرياضة من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين في كافة المجالات».