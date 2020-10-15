شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يجرى "رابيد تيست" استعداداً لمواجهة زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الخميس ، فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار لتحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على استاد الإسكندرية بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام ، وعكف جهاز الانتاج على دراسة مباريات الاتحاد السكندرى للوقوف على نقاط القوة والضعف لزعيم الثغر قبل ملاقاته، وأغلق جهاز الانتاج صفحة مباراة نادى مصر التى أقيمت عصر الإثنين على استاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري العام وفاز بها الإنتاج بثلاثية دون رد.

وسجل ثلاثية الإنتاج الحربى باسم مرسى هدفين فى الدقيقة 20 و57 وأضاف محمد فييرا هدف فى الدقيقة 28، وبذلك يتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 8 أهداف.

وبذلك يرتفع رصيد الإنتاج الحربى للنقطة 40 فى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 10 وتعادل في 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 37 بينما تجمد رصيد نادى مصر عند النقطة 21 فى المركز السابع عشر بعدما خاض 32 مباراة فاز فى 3 وتعادل في 12 وخسر 17 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 54 هدفا.

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ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث خاض الفريق قبل لعب 15 لقاء خسر 8 لقاءات وفاز فى خمسة مباريات وتعادل فى مباراتين، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق ثم خسر من وادى دجلة برباعية مقابل هدف ثم فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من الاسماعيلى بهدف دون رد ثم فاز على نادى مصر بثلاثة أهداف دون رد.