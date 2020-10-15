ختام الدور ربع النهائى ببطولة مصر الدولية للاسكواش بـ 4 مباريات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم الخميس، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة مصر الدولية للاسكواش، والتى تستضيفها أهرامات الجيزة حتى 17 أكتوبر الجارى، كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتمكن 10 لاعبين مصريين من التأهل إلى هذا الدور، الذى تستأنف منافساته فى تمام الساعة السادسة مساءً على الملعب الزجاجى بالأهرامات. وجاءت منافسات اليوم الأول للدور ربع النهائى كالتالى: وجاءت منافسات اليوم الأول للدور ربع النهائى كالتالى: طارق مؤمن x البيروفى دييجو إلياس مروان الشوربجى x مازن هشام Advertisements فيما جاءت مباريات السيدات كالتالى: فيما جاءت مباريات السيدات كالتالى: نور الشربينى x الهندية جوشنا تشينابا نور الطيب x سلمى هانى يذكر أن كريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة والمصنف الثالث على العالم وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، قد ودع منافسات النسخة الحالية من دور الـ32 على يد زميله مازن هشام، بينما تحمل البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لقب النسخة الماضية عن السيدات.

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