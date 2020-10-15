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دوري أمم أوروبا.. فوز فرنسا والبرتغال وسقوط الإنجليز.. وتعادل مثير بين إيطاليا وهولندا

الخميس 15 أكتوبر 2020

فرنسا وكرواتيا



خطف منتخب فرنسا فوزا ثمينا من منتخب كرواتيا 2-1، في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

انتهى الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف عن طريق أنطوان غريزمان، في الدقيقة 8 من تسديدة صاروخية.

وفي الشوط الثاني، أدرك نيكولا فلاسيتش التعادل لكرواتيا في الدقيقة 65، حتى سجل كيليان مبابي هدف الفوز لفرنسا في الدقيقة 79.

ونجحت فرنسا في مواصلة هيمنتها على كرواتيا بتحقيق الفوز ذهاباً 4-2، وإياباً 2-1 في دوري الأمم الأوروبية.

بهذا الفوز، يرفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 10 نقاط، بينما توقف رصيد كرواتيا عند 3 نقاط.

البرتغال والسويد

في المباراة الأخرى للمجموعة الثالثة حقق منتخب البرتغال فوزاً سهلاً على السويد 3-0.

انتهى الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدفين، عن طريق برناردو سيلفا، وديوغو غوتا، في الدقائق 21 و44. وفي الشوط الثاني، أضاف غوتا الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 72.

وغاب القائد كريستيانو رونالدو عن صفوف البرتغال، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

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وبهذا الفوز، رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بالتساوي مع فرنسا، بينما تتذيل السويد المجموعة دون أي نقاط.

إيطاليا وهولندا

وفي قمة اليوم حسم التعادل الإيجابي مباراة إيطاليا وهولندا 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أتليتي أزوري دي إيتاليا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

تقدم المنتخب الإيطالي بالهدف الأول عن طريق لورينزو بيليغريني بالدقيقة 16، ولكن منتخب ”الطواحين“ تعادل بهدف دوني فان دي بيك في الدقيقة 26.

الشوط الثاني مضى الفريقان في محاولاتهما في بقية الزمن، واستطاع كل منهما الوصول إلى مرمى الآخر أكثر من مرة، ولكن يقظة حارسي المرمى والمدافعين حالت دون أن يضيف أيٍ منها هدفاً آخر.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد إيطاليا إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف بولنداـ صاحب الـ7 نقاط، وصعد المنتخب الهولندي إلي النقطة 5 في المركز الثالث.

هزيمة إنجلترا من الدنمارك

على جانب آخر سجل كريستيان إريكسن هدفا من ركلة جزاء في مباراته رقم 100 مع الدنمرك ليقودها للفوز 1-صفر على انجلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في استاد ويمبلي اليوم الأربعاء بعد أن أكمل أصحاب الضيافة أكثر من نصف اللقاء بعشرة لاعبين.

ونفذ لاعب وسط توتنهام هوتسبير السابق الركلة بنجاح في شباك الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 35 بعد طرد مدافع انجلترا هاري مجواير نتيجة حصوله على انذارين.

وكانت أقرب محاولة لإنجلترا للتعادل عبر تسديدة ميسون ماونت بالرأس من مسافة قريبة وأبعدها الحارس كاسبر شمايكل.

وتراجعت انجلترا للمركز الثالث في المجموعة الثانية بالدرجة الأولى التي تتصدرها بلجيكا فيما تتفوق الدنمرك على إنجلترا بفارق الأهداف.