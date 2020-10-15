رضا عبدالعال: ساسي لن يجدد للزمالك.. «بيزهق الجمهور علشان يمشي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، إن التونسي فرجاني ساسي لن يجدد تعاقده مع الزمالك، وإنه يفتعل المشاكل «لتزهيق» الجمهور منه.
وأضاف «عبدالعال»، خلال تواجده ضيفًا ببرنامج «البريمو»: «من دلوقتي على جمهور الزمالك إنه يهيأ نفسه إن ساسي مش هايجدد للزمالك، التسريبات إللي بتطلع بتأكد، الراجل كان في معسكر المنتخب وبيقول إنه معندوش كورونا، وطلع نادي الزمالك والمستشار مرتضى يقول إن عنده كورونا، طيب هيسافر المغرب إزاي وهو عنده كورونا».
وتابع: «بقاله أكثر من ماتش تحس إنه بيتلكك إنه يحصل على طرد، ويعمل مشكلة علشان يهيأ للناس إنه ماشي».
وأوضح: «أرى من الأفضل عدم مشاركته أمام الرجاء، بما يرضي أي حد بيشارك أحق إنه يلعب، مفيش حد بيحب ساسي قدي، من ساعة الإصابة مش قادر يرجع لمستواه».
وأكد: «أنا بهيأ جمهور الزمالك ماتتعشموش خير فيه، علشان شكله كده بيزهقكوا علشان عاوز يمشي».
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