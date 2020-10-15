شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالمنصف: «مارجعتش بيتنا بعد مباراة الـ6-1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة الحالي والزمالك سابقًا، أنه رفض الذهاب إلى منزله عقب هزيمة الزمالك أمام الأهلي بستة أهداف مقابل هدف.

وقال «عبدالمنصف»، في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: «عقب المباراة جميع لاعبي الزمالك كانوا في حالة ذهول، وقلت لرضا سيكا سوف أذهب معك للمنزل فلن أذهب إلى منزلي لكي لا أشاهد في الطريق احتفالات جمهور الأهلي، خاصة أن رضا سيكا كان منزله قريبا من الاستاد وكان في مدينة نصر».

وأضاف: «بقيت في منزل رضا سيكا لمدة يومين في غرفة ولا أريد التحدث مع أحد».

وتابع: «وكان اليوم التالي للمباراة هو الجمعة فكنت أريد النزول للصلاة ولكني بمجرد النزول واجهت إعلام وجماهير كثيرة فذهبت مرة أخرى للمنزل».

وختم حديثه قائلا: «الإعلام الأهلاوي يستغل تلك الهزيمة ولا يزال يتحدث عنها حتى اليوم كي يروج بأن الأهلي أقوى وأعتقد لو كان الزمالك فاز بتلك النتيجة جمهورنا لن يتحدث عنها حتى اليوم».

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