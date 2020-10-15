شكرا لقرائتكم أحمد جمال يدير مواجهة الإسماعيلى وأسوان وعبدالعزيز السيد لإنبى والمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذى سيدير مباريات اليوم بالدورى المصرى الممتاز، حيث يدير مباراة الإسماعيلى ضد أسوان، كل من أحمد جمال حكم ساحة، هاشم عبد المريد مساعد حكم أول، عمرو جمعة مساعد حكم تاني، محمد صبرى إبراهيم حكم رابع، نادر قمر الدولة حكم فيديو، سعيد حمزة مساعد حكم فيديو.

وتنطلق مباراة الإسماعيلى وأسوان، فى الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، بالمباراة التى ستجمعهما على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مباريات الدورى الممتاز.

فيما يدير مباراة المقاولون العرب ضد إنبى، عبدالعزيز السيد حكم ساحة، محمد عبدالعظيم حكم مساعد أول، محمد أبو رحاب حكم مساعد تاني، وليد عامر حكم رابع، صبحى العمراوى حكم فيديو، محمد أبو خاطر حكم مساعد فيديو.

Advertisements

ويواجه فريق المقاولون العرب نظيره إنبي، فى الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، بالمباراة التى ستجمعهما على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مباريات الدورى الممتاز.