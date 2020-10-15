شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يشكر الرجاء ويثير الجدل حول الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تَساءَلَ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قانونية مشاركة أحمد الشناوي حارس بيراميدز مع فريقه ضد طلائع الجيش في مباراة الأمس بكأس مصر رغم صدور قرار بتغريمه 8 ملايين جنيه لصالح النادي الأبيض.

وقال مرتضي منصور، تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الزمالك :" الشناوي صدر ضد قرار من اتحاد الكرة ولم يلتزم للقرا ومع ذلك شارك النهاردة، هل ده قانوني".

ووجه رئيس نادي الزمالك ، الشكر إلى إدارة الرجاء المغربي، على حُسن استقبال بعثة القلعة البيضاء بالمغرب، قائلا: "أود أن أشكر نادي الرجاء المغربي ورئيسه وإدارته على حسن استقبال فريقنا".

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وأضاف مرتضى منصور قائلاً :"في 2005 حل نادي الرجاء ضيفاً على الزمالك وقمنا باستقباله على أفضل صورة ممكنة، وهو ما يحدث مع فريقنا الآن في المغرب

وتمنى رئيس نادي الزمالك التوفيق لفريقه في مواجهة الرجاء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب من أجل تحقيق نتيجة طيبة تساعده على التأهل للنهائي.

ويأمل الزمالك في التأهل للنهائي للمرة الثانية في أخر 18 سنة، بعد أن تأهل عام 2002 عندما حقق اللقب، ثم في 2016 عندما خسره أمام صندوانز الجنوب إفريقي.".