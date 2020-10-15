شكرا لقرائتكم رئيس بعثة الزمالك بالمغرب: لاعبونا يقدرون حجم المهمة والمسئولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدى إسماعيل يوسف "تيجانا" عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في المغرب، عن ثقته في قدرات وإمكانيات لاعبي الفريق الذين يعرفون قيمة موقفهم ويشعرون جيدا بالجماهير البيضاء ومجلس الإدارة.

وأكد "تيجانا" في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج زملكاوي، مع الإعلامي خالد الغندور، على فضائية النادي الأبيض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن الفريق قرر السفر مبكرا إلي المغرب من أجل إتاحة الفرصة للاعبين التعود علي أجواء المباراة وايضا منح وقت كبير من أجل الاستشفاء في ظل ضغط المباريات وهو الأمر الذي طلبه البرتغالي باتشيكو وايضا امير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة.

ووجه عضو مجلس إدارة الزمالك التحية لمرتضي منصور رئيس الزمالك بسبب توفيره طائرة خاصة للسفر من أجل إراحة اللاعبين وأيضاً تذليل كل العقبات للفريق والاطمئنان علي جميع أفراد البعثة طوال الوقت.

ويتواجد الزمالك في المغرب من أجل خوض مباراة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

تاريخيًا، تقابل الزمالك مع الرجاء فى مواجهتين فى دورى ابطال افريقيا سنه 2002، والمره الثانيه فى البطولة العربيه سنه 2005.

لكن لعب الفارس الأبيض فى 4 مباريات ذهاب وإياب .. وهما:

Advertisements

المباراة الاولى كانت في ذهاب نهائى دورى أبطال افريقيا وانتهت بالتعادل السلبي.

وفى المباراة الثانيه فى اياب دورى الابطال وفازت القلعه البيضاء بهدف عن طريق تامر عبد الحميد، وتوج الزمالك باللقب الخامس.

بينما المباراة الثالثة جمعت بينهم فى البطولة العربيه فى لقاء الذهاب وفاز الزمالك بهدفين نظفين.

وفى المواجهة الاخيرة بينهم كانت فى اياب البطولة العربيه، وفاز الرجاء بثلاثيه نظيفة.

ويشهد التاريخ تفوق لصالح الفارس الابيض على نظيرة المغربي.