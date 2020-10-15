شكرا لقرائتكم مهند مجدي: البعض يحاول إعادة الأهلي للخلف 100 سنة.. والمادة ليست كل شيء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن محمود طاهر رئيس النادي السابق له فضل كبير في دخولي مجال الإدارة بعد اعتزالي عن لعبة الكاراتيه وكان أول عمل إداري لي التواجد في مجلس الإدارة بعد ترك الكاراتيه.

قال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: سعيد بالعمل مع محمود طاهر في مجلس إدارة الأهلي السابق ثم مع محمود الخطيب في المجلس الحالي وكنت أتمنى العمل مع حسن حمدي، موضحا أن الأسماء الموجودة في قائمة محمود الخطيب شجعتني على الانضمام لقائمة محمود الخطيب رغم تواجدي مع محمود طاهر في المجلس السابق.

أشار: ناك حملة من الهجوم المنظم ضد كيان الأهلي ورموزه ورموز الأهلي منقسمين لجزئين جزء يتحمل الإدارة وعليه أن يتحمل الانتقادات وهذه هي ضريبة العمل العام وفيما يخص رموز النادي فلابد الدفاع عن رموزهم لأنهم ابتعدوا عن الساحة، مشددا: هناك حملة ممنهجة على الأهلي والهدف هو زعزة اسم الأهلي والمبادئ والقواعد التي أسست على مدار 113 سنة، وأطالب الجمهور بألا يهتز أمام الأهلي ومجلسه بسبب هذه الحملات وعليهم أن يكونوا واعيين لذلك وأن يستشفوا ذلك من وراء الكواليس والدفاع عنه بالمنطق والحجة.

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اكمل: البعض يحاول إعادة الأهلي 100 سنة للخلف والتشكيك في قيم ومبادئ النادي وهذا لن يحدث طالما يتوحد مسئولي الأهلي ومجلس إدارته ورموزه، متابعا: المادة ليست كل حاجة وهناك أشياء أهم كثيرا من الأموال مثل قيم وأعراق الأهلي والأموال كانت موجودة من قبل ولكن الفرق في التمسك بالمبادئ التي تربيت عليها والتمسك بالمبادئ مثل التمسك بعقيدتك ودينك.

أردف: تطوير المنظومة الإعلامية في الأهلي غرضه تحقيق مكاسب مالية وضمن خطة تنمية موارد النادي وحريصين على تقديم محتوى قوي ووفر موارد بأكثر من 2 مليون اتنمية الجانب الإعلامي.