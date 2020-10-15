شكرا لقرائتكم خبر عن النقبي عميد لاعبي الدولة يقتحم نادي الأربعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
شارك سعيد النقبي مدافع البطائح في مباراة العربي الأخيرة في التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة، وبذلك يكون أكبر لاعب يشارك في المسابقات المحلية على مستوى كل الدرجات، وتجاوز سعيد 40 عاماً ليدخل قائمة اللاعبين المعمرين في الملاعب.
ويعتبر النقبي المولود يوم 14 أغسطس 1980 عميد لاعبي الدولة حالياً، ويليه علي ربيع لاعب دبا الحصن «39 عاماً»، ثم فيصل خليل لاعب الحمرية «38 عاماً»، يليه عصام عباس لاعب الذيد «37 عاماً»، ويعتبر إسماعيل مطر «37 عاماً» عميد لاعبي أندية الخليج العربي. ولعب النقبي لدبا الحصن والفجيرة وخورفكان من قبل، ويعود استمرار اللاعبين لفترة طويلة في الملاعب إلى الانضباط والجدية واتباع نظام غذائي صحي.
ويعتبر كايوشي ميورا الياباني الذي لعب حتى سن الخمسين والبرازيلي ريفالدو وروجيه ميلا ومالديني، وعصام الحضري وحسام حسن وأحمد حسن من الأسماء التي سجلت أرقاماً قياسية في الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة ولعمر ناهز الأربعين.
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