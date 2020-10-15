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رونالدو يعود إلى إيطاليا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر ، المصاب بفيروس «كوفيد-19»، معسكر منتخب بلاده البرتغال عائداً إلى مدينة تورينو الإيطالية على متن طائرته الخاصة، لقضاء فترة الحجر الصحي، وكان الاتحاد البرتغالي أعلن أن نتيجة فحص رونالدو «جاءت إيجابية، ولن يلعب ضد السويد»، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

وتم وضع رونالدو الذي لم تظهر عليه أي أعراض، في الحجر الطبي لمعسكر منتخب البرتغال في أويراس .

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