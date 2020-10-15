شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف سيتو بسبب الخيانة الزوجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف الاتحاد الياباني للسباحة بطله العالمي في سباقي 200 م و400 م متنوعة وأمله في أولمبياد طوكيو العام المقبل، دايا سيتو من خوض المنافسات والتدريبات الرسمية حتى نهاية العام، بسبب الخيانة الزوجية. ووافق سيتو البالغ من العمر 26 عاماً على العقوبة واعتذر عن «سلوكه غير المسؤول»، وقال سيتو «أعتزم بإخلاص أن أعطي اهتمامي الكامل للسباحة، حتى أتمكن من استعادة ثقة عائلتي

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