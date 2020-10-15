البـرازيـل تجـتاز البيـرو بـ «هـاتريـك» نيمـار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد نيمار دا سيلفا منتخب بلاده البرازيل إلى تأكيد انطلاقته القوية وتحقيق الفوز الثاني توالياً، بتسجيله «هاتريك» في مرمى البيرو (4-2)، فيما فكت الأرجنتين النحس الذي لازمها 15 عاماً في لاباز بفوزها على مضيفتها بوليفيا 2-1 في الجولة الثانية من التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في كرة القدم.

واستغلت البرازيل والأرجنتين تعثر شريكتيهما السابقتين في الصدارة كولومبيا والأوروجواي، الأولى بتعادلها مع مضيفتها تشيلي 2-2 في قمة الجولة، والثانية بخسارتها أمام مضيفتها الإكوادور 2-4، ليبتعدا بفارق نقطتين عن كولومبيا وثلاث نقاط عن الأوروجواي.

في المباراة الأولى، فرض نيمار نفسه نجماً بتسجيله ثلاثية أصبح من خلالها ثاني أفضل هداف في تاريخ السيليساو، برصيد 64 هدفاً بعدما تخطى الظاهرة رونالدو الذي توقف رصيده عند 62 هدفاً في 98 مباراة، وعلق نيمار على إنجازه بتغريدة في تويتر أشاد فيها برونالدو «كل احترامي لك» فينومينو «(الظاهرة)».

ويتصدر «الملك» بيليه لائحة الهدافين التاريخيين للمنتخب البرازيلي برصيد 77 هدفاً في 92 مباراة دولية.

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رباعية البرازيل سجلها نيمار «هاتريك» وريتشارليسون، وسجل لبيرو كل من أندري كاريو ريناتو تابيا، وبذلك انفردت البرازيل بالصدارة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف أمام الأرجنتين.

وتحدت الأرجنتين الظروف الصعبة باللعب على ارتفاع 3600 متر عن سطح البحر، وفكت النحس الذي لازمها 15 عاماً في لاباز بفوزها على مضيفتها بوليفيا 2-1، سجل لاوتارو مارتينيز (45) وخواكين كوريا (79) هدفي الأرجنتين، ومارسيلو مورينو (24) هدف بوليفيا.

وهذا هو الفوز الأول للأرجنتين على مضيفتها بوليفيا في عقر دارها منذ عام 2005 وتحديداً في 26 مارس في تصفيات مونديال 2006 عندما تغلبت عليها 2-1، وهو الفوز الرابع فقط للأرجنتين في لاباز في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

والفوز هو الثاني على التوالي للأرجنتين في التصفيات بعد الأول غير المقنع على الإكوادور 1-صفر، فحلت في وصافة الترتيب برصيد ست نقاط.