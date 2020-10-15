زينة علي.. سباحة ومدربة غوص سعودية تتحدى المستحيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت السباحة ومدربة الغوص السعودية زينة علي عن سعادتها بما تشهده السعودية من نقلة نوعية في دعم الرياضة النسائية، وتحفيز الفتيات على ممارسة الرياضة، مؤكدة أن هذا الأمر أصبح دافعاً كبيراً لها من أجل الوقوف على منصات التتويج في البطولات المختلفة.

وأضافت: شهدت الفترة الماضية ظهور العديد من النجمات في مختلف الألعاب الرياضية، ما يعني أن هناك مستقبلاً مبهراً في انتظارهن.

وكشفت زينة عن أن ممارستها للسباحة وانتقالها فيما بعد إلى العمل مدربة غوص أصبح اضافة كبيرة ونقلة نوعية في حياتها بعد أن استطاعت أن تمارس هذه الرياضات بشكل أوسع وأكبر، لافتة إلى أن هناك ضرورة بأن يتقبل المجتمع مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية.

وفي ما يتعلق ببدايتها مع السباحة والغوص التي لم تكن جيدة حيث كانت تخشى الأمر في البداية إلى أن أصبحت تمارسه باحترافيه، معتبرة أن المرأة السعودية بإمكانها أن تحقق الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات وليس الرياضة فقط.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للملاعب النسائية قالت: أتمنى أن يكون هناك دعم لها من أجل تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة، من خلال تأسيس ملاعب وأندية متخصصة في مختلف الرياضات.

وعن ممارستها واحترافها فيما بعد لرياضة الغوص قالت: في بداية الأمر كان الفكرة صعبة لي وكانت هناك رهبة كبيرة، لكن مع الوقت والتدريب أصبحت مدربة ومعتمدة من الإتحاد العربي للغوص والإنقاذ.

وعن التنسيق بين الدراسة والرياضة كونها أيضاً ربة منزل قالت: أعمل على تنظيم الوقت حيث أتدرب صباحاً وفي الظهر أتواجد بالمنزل مع الأبناء وفي المساء تكون هناك دروس للغوص والسباحة.