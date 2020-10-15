ريجيكامب: نريد بداية إيجابية وأعرف إيسايلا جيداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



قال المدير الفني لفريق الوصل، الروماني ريجيكامب إن التحضيرات لخوض مباراة بني ياس كانت إيجابية، بعدما عاد الفريق قبل أيام بانتصار إيجابي من العاصمة أبوظبي على حساب الوحدة.

وأضاف مع بداية الدوري: «يجب أن نلعب أمام بني ياس الذي يعيش نشوة الفوز بدوره على حساب حتا، وهم فريق يمتلك عناصر جيدة، سواء من لاعبين مواطنين أو حتى أجانب، كما يمتلكون مدرباً جيداً وهذا ما سيزيد من قوة المواجهة الجمعة».

وتوقع ريجيكامب أن تكون مباراة مفتوحة وصعبة، قائلاً: «نحن دائماً نسعى لتحقيق النقاط الثلاث، مع أهمية الحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد الانتصار على حساب الوحدة».

ومضى ريجيكامب قائلاً: «تأخرنا في المباراة الأولى بخطأ باحتساب ركلة الجزاء التي شاهد تفاصيلها الجميع، ولم يكن من من السهل العودة إلى المباراة حين تتأخر أمام الوحدة وفي ملعبه، لكن كان هناك إصرار على عدم تلقي هدف ثان، وكنت على ثقة بأن الفريق قادر على العودة، كما أنا اليوم على ثقة بأن الفريق سيسعى بقوة من أجل تسجيل الأهداف في مرمى بني ياس والبحث عن الفوز».

وحول وضعية اللاعب البرازيلي رونالدو منديز، قال «الفريق عاد تدريجياً إلى التدريبات، ولا يزال لدينا وقت قصير حتى موعد المباراة، سنختار التشكيل الأنسب والأفضل بالنسبة لنا».

ورفض المدرب الروماني الإشادة بالثنائي أوروز وجواو بعد المستوى اللافت لهما في المباراة الأولى قائلاً: «أنا سعيد بأداء كل اللاعبين وليس الأجانب وحسب، أجواء الفريق والروح والإصرار حتى عند البدلاء ساعدتنا من أجل الفوز، كما نعرف أن علي سالمين عائد من إصابة بعد فترة غياب، لذا أنا لست سعيداً فقط من المحترفين الاجانب بل من كل اللاعبين».

وعن مواجهة موطنه ايسايلا، قال: «أعرف ايسايلا جيداً وقد تقابلنا سوياً مرات عدة، لكن لا أعتقد أن عملنا كبيرا في هذه المباراة. دورنا يتمثل في تجهيز الفريق واللاعبون هم أبرز وأهم عناصر المباراة، وكلانا سيسعى الأفضل لمصلحة فريقه».