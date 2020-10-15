رابطة المحترفين تطلق تطبيقاً هاتفياً وموقعاً إلكترونياً جديدين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية موقعها الإلكتروني الجديد www.UAEProleague.ae وتطبيقها الجديد للهاتف المحمول Arabian Gulf League كجزء من النظام الرقمي الجديد للرابطة والذي يهدف إلى تطوير تجربة المشجعين، وتعزيز التواصل معهم وإتاحة الفرصة لهم للوصول المباشر إلى أحدث الأخبار والإحصائيات.

ويتميز الموقع الإلكتروني والتطبيق الجديدين بتصميم حديث ومطور، يركز على زيادة التفاعل والتواصل المباشر مع الجمهور، بهدف تزويد المشجعين بالمعلومات فور حدوثها، وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية الرابطة التي تهدف إلى توفير تجربة فريدة وجذابة للمشجعين.

من خلال تصميم جديد وسهل الاستخدام. يتضمن الموقع والتطبيق مجموعة كبيرة من الخصائص والمميزات، بهدف زيادة التفاعل مع الجماهير، ويزود النظام الرقمي الجديد المستخدمين بأدوات تمكنهم من الوصول إلى جميع الأخبار والفعاليات الخاصة بالرابطة ومسابقاتها أينما كانوا، بداية من التعرف إلى مواعيد المباريات ونتائجها بشكل مباشر وحتى مقارنة الإحصائيات الخاصة بالأندية واللاعبين بصورة فورية ونتائج المواجهات المباشرة، ومروراً بتفاصيل ملاعب جميع المباريات الخاصة بالرابطة وكيفية الوصول إليهاـ وتشمل خصائص النظام الرقمي الجديد إشعارات الأهداف والمباريات، كما يتيح مركز المباريات الفرصة للجماهير لمتابعة أحداث المباريات بشكل مباشر.

وستمكن الأدوات الرقمية الجديدة المتاحة على كل من الموقع والتطبيق المشجعين من التسجيل والدخول إلى صفحة ملف تعريف خاصة بهم حيث يمكنهم اختيار فريقهم المفضل، لتظهر لهم كل الأخبار والمحتوى المتعلق به ما يضمن تزويد المشجعين بمحتوى مصمم خصيصاً لهم ومتسقاً مع اهتماماتهم. ويمكن أيضاً للمشجعين اختيار جميع مباريات فريقهم المفضل، وضبطها في روزنامة الهاتف الخاص بهم.

سيكون كل المحتوى المدرج على الموقع متاحاً على تطبيق الهاتف المحمول. كما يعمل التطبيق المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية والمتاح على أنظمة iOS وAndroid على تعزيز قنوات الحوار المفتوح بين الجماهير من خلال تشجيع المشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.