شكرا لقرائتكم خبر عن مارتينيز يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
يعد الأرجنتيني غونزالو مارتينيز جناح النصر السعودي أغلى لاعب في الدوري السعودي حالياً حسب موقع ترنسفير ماركت المعني بإحصائيات اللاعبين على مستوى العالم.
وتبلغ قيمة مارتينيز القادم في هذا الصيف من اتلانتا يونايتد الأمريكي 12 مليون يورو، ويحتل جناح الهلال البيروفي اندريه كاريلو المرتبة الثانية بقيمة 8 ملايين يورو في وقت تشهد قيمته ارتفاعاً عما كانت عليه في بداية جائحة كورونا.
ويحتل ثنائي نادي الشباب، الأرجنتيني بانيغا والبرتغالي فابيو مارتينيز المرتبة الثالثة والرابعة بنفس القيمة 7 ملايين مليون يورو، ويأتي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة خامساً بـ 6.5 مليون يورو متقدماً على المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر الذي يحتل المركز السادس بقيمة 6.2 مليون يورو على الرغم من فوز الأخير بلقب هداف آخر نسختين من الدوري.
ويحتل النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر المرتبة السابعة مناصفة مع البرازيلي لوكاس ليما مدافع أهلي جدة بقيمة 6 ملايين يورو.
ويتواجد الروماني اليكسندر مارتيتا المركز التاسع «5.5 مليون يورو»، ويحتل البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد المرتبة العاشرة «5 ملايين يورو».
ويغيب الفرنسي بافتيمتي جوميز مهاجم الهلال والمغربي نور الدين أمرابط عن المراكز العشرة الأولى، حيث تبلغ قيمة الأول 3 ملايين يورو والثاني 2.6 مليون يورو.
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