الهاشمي: النصر من أوائل الأندية اعتماداً على الكوادر المواطنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد عبدالرازق الهاشمي رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر بقرار سمو الشيخ منصور بن محمد رئيس مجلس دبي الرياضي الخاص بتوطين الكوادر الفنية المساعدة في الفرق، واعتبره قراراً إيجابياً بامتياز يساهم في خلق جيل من المدربين المواطنين الأكفاء الذين يستطيعون تحمل المسؤولية مستقبلاً.

وقال: «نادي النصر منذ سنوات ينتهج هذا النهج باعتماده على الكوادر الفنية المواطنة لتتولى الإدارة الفنية بوجه عام أو تتولي مساعدة المدرب غير المواطن الذي يتولى التدريب».

وأضاف الهاشمي: «هذا الموسم يتولى المدرب المواطن سعيد محمد إبراهيم، مهمة الإشراف الفني على فريق كرة اليد في النادي كمدرب رئيسي، بجانب مساعدة المواطن محمد حسن، ونفس المشهد في الكرة الطائرة حيث أسندت مهمة المدرب المساعد إلى أحد المدربين المواطنين الأكفاء».

وأضاف الهاشمي أن نادي النصر سيسير في هذا النهج الذي سيمنح فرصاً عديدة للاعبين المواطنين المميزين للانخراط في سلك التدريب، خاصة بعد أن أصبحت الفرصة سانحة للجميع بعد توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد.