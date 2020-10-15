منصور بوعصيبة: أنا ابن اللعبة وأفضل من يدافع عن مصالحها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد منصور بوعصيبة، ابن نادي النصر، ومرشح نادي شباب الأهلي لرئاسة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ثقته الكبيرة باختياره لتولي مهمة قيادة الدراجة الإماراتية إلى المكانة التي تستحقها محلياً، وقارياً، ودولياً، مشيراً إلى أنه كابن من أسرة رياضة الدراجات يعتبر أفضل من يمثل هذه الرياضة، وأفضل من يدافع عنهان وعن مصالحها، وعن أسرة الدراجين والدراجات على مستوى الدولة بكل عناصرها، مدربين، وإداريين، وحكاماً، لكونه أحد أهم عناصر اللعبة، وأحد أهم أبطالها الذين اعتلوا منصات التتويج، ومثلوا الإمارات لسنوات في العديد من المحافل الدولية.

يذكر أن منصور بوعصيبة يتولى عضوية مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي والمسؤول الأول عن رياضة الدراجات في النادي، وتولى لسنوات مسؤولية إدارة فريق «سكاي ديف دبي» للمحترفين، وحقق معه الكثير من الألقاب الدولية، وبجانب ذلك يتولى بوعصيبة مهام إدارية كبيرة على صعيد عملة الشخصي خارج الرياضية فهو المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة.

وذكر بوعصيبة أن سجله الرياضي في الدراجات الهوائية كدراج وإداري ومشرف وعضو سابق في مجلس إدارة الاتحاد في عهد رئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي يؤهله ليتولى مهمة رئاسة الاتحاد للفترة المقبلة 2020-2024.

وقال إنه يمتلك برنامجاً طموحاً قابلاً للتطبيق يساهم في الارتقاء برياضة الدراجات على مستوى الدولة، وقادراً على إحداث نقلة نوعية في المستوى العام للعبة، ويساهم في الوقت نفسه في حل ما يعانيه جميع الدراجيين المواطنين من مشاكل، مضيفاً أنه بصدد عقد مؤتمر صحفي قريباً في مقر نادي شباب الأهلي سيعلن من خلاله عن برنامجه كاملاً، كما سيكشف من خلاله عن العديد من الحقائق التي جعلته يحرص على الترشح لرئاسة الاتحاد.