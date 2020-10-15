شكرا لقرائتكم خبر عن بوبي زامورا ضيفاً على مخيم تدريب جميرا بيتش هوتيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فندق «جميرا بيتش هوتيل» عن عودة المخيم التدريبي الشهير «فوتبول إسكيبس - Football Escapes» للتدريب على مهارات كرة القدم خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي في أكتوبر، وذلك بمشاركة أسطورة رياضة كرة القدم بوبي زامورا الذي سينظم مخيماً لكرة القدم لضيوف الفندق من الأطفال.

وتنطلق فعاليات المخيم من 19 حتى 23 أكتوبر، لتقدم للأطفال فرصة خوض تجربة متميزة وعطلة مفعمة بالمرح، يكتسبون خلالها مهارات كرة القدم ويستفيدون من نصائح نجم كرة القدم لصقل قدراتهم على أرض الملعب.

وتنطلق هذه الدورة التدريبية بإدارة «فوتبول إسكيبس» التي تستقطب نجوم كرة القدم إلى أرقى المنتجعات في العالم، ليقدم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً أوقاتاً غنية بالحركة والنشاط والفائدة مهما كانت مستويات مهاراتهم.

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