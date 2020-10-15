مواجهتان حاسمتان في كأس الصالات الخميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تشهد ساحة الدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، مباراتين حاسمتين في السادسة والنصف من مساء الخميس، عندما يلتقي خورفكان مع ضيفه اتحاد كلباء في قمة الابتسامة بالمنطقة الشرقية، ويلتقي شباب الأهلي مع ضيفه دبا الحصن في مواجهة السباق على صدارة المجموعة الأولى، حيث يمتلك دبا الحصن 6 نقاط كسبها من فوزه على اتحاد كلباء 4-3، وخورفكان 5-1، وفي حال فوزه، أو تعادله سيضمن التأهل إلى نصف النهائي، وفي حال فوز شباب الأهلي الذي يمتلك 4 نقاط حصدها من فوزه على خورفكان 2-1 وتعادله مع الظفرة 1-1 سيقف على صدارة المجموعة.

أما فريق خورفكان فما زال من دون رصيد بعد أن تجرع مرارة الخسارة في المباراتين السابقتين، وله مباراة مؤجلة أمام الظفرة مقرر لها يوم 19 الجاري، ولنمور لكباء نقطة واحدة كسبها من تعادله مع الظفرة بهدف لكل منهما.