هجن العاصفة تهيمن على صدارة اليذاع بالمرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد ميدان المرموم يوم الثلاثاء ختام الجولة الرابعة لتمهيدي المرموم الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وذلك من خلال تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ في الفترة المسائية، وهجن أبناء القبائل في الفترة الصباحية، وأقيمت السباقات لمسافة ٥ كيلومترات.

ووضعت هجن العاصفة بصمتها على الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات، حيث تمكنت «الشاهينية» من حسم المعركة في توقيت قدره ٧:٣٥:٣ دقيقة لتهدي غياث الهلالي الساعة الفاخرة، بينما كانت الساعة الثانية والمخصصة للبكار المهجنات من نصيب شعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقاد المضمر سالم سعيد منانة «صواب» إلى القمة في زمن بلغ ٧:٣٥:٥ دقيقة.

وسيطرت هجن العاصفة على الساعات الفاخرة المخصصة للأشواط الرئيسية لليذاع الجعدان، ونجح «شاهين» في الفوز بناموس الجعدان المحليات مسجلاً توقيتاً قدره ٧:٣٣:٢ دقيقة، كما قاد غياث الهلالي «شاهين» إلى صدارة الجعدان المهجنات في زمن بلغ ٧:٤١:٥ دقيقة.

وأقيمت منافسات أبناء القبائل في الفترة الصباحية، وشهد الشوط الرئيسي الأول والمخصص لليذاع البكار المحليات تألقاً لافتاً لشعار خليل سالم حمد المري حيث تمكنت «شواهين» من حسم المعركة في زمن قدره ٧:٣٦:٠ دقيقة لتهدي مالكها الساعة الفاخرة، وبالمقابل كسبت «عنايد» ملك محمد سعيد محمد العامري ساعة البكار المهجنات بعد أن حققت التوقيت الأفضل في جميع الأشواط بوصولها لخط النهاية في زمن قدره ٧:٣٣:٧ دقيقة.

ونجح «الحوت» في إهداء مالكه عمير الحزمي قناص العامري ناموس وساعة اليذاع الجعدان المحليات بوصوله لخط النهاية بزمن بلغ ٧:٣٧:٩ دقيقة، أما الساعة الفاخرة المخصصة للجعدان المهجنات فقد كانت من نصيب «متعب» لسعيد ناصر حميد الهاشمي والذي سجل توقيتاً قدره ٧:٣٦:٠ دقيقة.