شهاب علام يتأهب لتحقيق رقم قياسي في سباحة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد شهاب علام، وهو بطل العالم الأول في السباحة بالزعانف الفردية (وهي نوع من السباحة يقوم على ارتداء زعانف فردية خاصة برياضات تحت الماء)، للسباحة عبر قناة دبي المائية مسافة 25 كيلومتراً، الجمعة، وسيبدأ التحدي الساعة السادسة صباحاً من السيف (الجميرا)، وينتهي الساعة الواحدة ظهراً عند الموقف الخاص بممر قناة دبي المائية، مغطياً مسافة إجمالية تصل إلى 25 كيلومتراً.

وكان شهاب علام حصل على لقب بطل العالم للسباحة بالزعانف الفردية مسافة ستة كيلومترات في كولومبيا عام 2008، والمركز الأول في دوري أبطال العرب 2006-2008، والمركز الأول في بطولة الخماسي الحديث عام 2007، ويعمل حالياً مدرباً للسباحة في نادي «Enhance Fitness» الرياضي ويتخصص شهاب في سباحة المسافات الطويلة التي تصل إلى 20 كيلومتراً، فأكثر، وبعد انتقاله من مصر إلى الإمارات قبل عامين، وضع نصب عينيه صنع تاريخ وطني.

ويقول شهاب علام: «أشعر بالإثارة لخوض هذا التحدي والمساهمة في صنع التاريخ المعاصر لدولة الإمارات العزيزة جداً على قلبي، وأتمنى أن أكون مصدر إلهام للآخرين من مختلف الأعمار بحيث يمكنهم اكتشاف التأثيرات المذهلة للياقة البدنية، ودفع أنفسهم لتحقيق إنجازات عظيمة، كما أود أيضاً أن أشكر فريقي في نادي «Enhance Fitness» على جعل ذلك ممكناً لي».