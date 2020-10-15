مستشفى الجامعة راعياً طبياً لنادي الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عصام هجو

وقع نادي الشارقة الرياضي، عقداً مع مستشفى الجامعة بالشارقة، ليصبح الراعي الطبي في الموسم 2020-2021 لجميع منتسبي النادي، وحضر مراسم توقيع العقد الذي أقيم الأربعاء في مقر مستشفى الجامعة علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية رئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة.

ومثل إبراهيم الجروان رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري نادي الشارقة، فيما مثل المستشفى الدكتور علي عبيد آل علي المدير التنفيذي وطارق علاي عضو مجلس الإدارة ورئيس المركز الإعلامي في نادي الشارقة وأعضاء إدارة الاستثمار وعضوا شركة الكرة جاسم الدوخي وعمران الجسمي واللاعبون شاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم وسالم صالح.

وبناء على الاتفاقية المبرمة سيظهر شعار مستشفى الجامعة بالشارقة في المنطقة الأمامية على مستوى الصدر لقميص الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي 2020-2021.

كما سيوفر المستشفى الرعاية الطبية لكافة لاعبي النادي من جميع الفئات في مجال الطب الرياضي والعلاج الطبيعي مع وضع كافة عياداته وتخصصاته تحت تصرف نادي الشارقة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالفحوص الإعدادية لبداية الموسم والتشخيصية على أعلى مستوى وإجراء العمليات الجراحية لإصابات الملاعب، وأي خدمات صحية أخرى قد يحتاج إليها اللاعبون.

وتأتي هذه الخطوة من مجلس إدارة النادي وإدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي برئاسة الدكتور عبدالعزيز المهيري، على اختيار الكفاءات الطبية الوطنية المتميزة لتوفير الرعاية الطبية المناسبة بأعلى مستوى لتأهيل اللاعبين بشكل أفضل وتحسين أدائهم في الملاعب والتقليل من خطر الإصابات الرياضية التي قد يتعرض لها اللاعبون خلال المواسم الرياضية.

وأعرب إبراهيم الجروان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري عن ثقته في تحقيق العديد من الإنجازات في ملف الرعاية، مؤكداً حرص إدارته على توفير مزيد من الشراكات المتميزة والاستفادة من علامة النادي التجارية في جلب مزيد من المستثمرين لخدمة كيان نادي الشارقة.

وأشار الجروان إلى أن النتائج الإيجابية لفرق النادي، ساعدتهم على استقطاب العديد من الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، معرباً عن أمله في مواصلة النتائج المميزة هذا الموسم، مقدماً شكره لإدارة المستشفى على التعاون، آملاً أن يواصل النادي دوره المجتمعي بعقد شراكات مع كافة القطاعات والتي تصب في خدمة المجتمع.

من جهته قال الدكتور علي عبيد آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة: «يسرنا أن ندعم القطاع الرياضي بإمارة الشارقة بهذه الشراكة مع نادي الشارقة الرياضي، وهو أحد الأندية العريقة في الدولة، الاتفاقية امتداد للرسالة الطبية تجاه المجتمع، والنادي يمثل شريحة مهمة ويضم فئة الشباب التي هي عماد الحاضر وأمل المستقبل لمواصلة مسيرة النهضة في الإمارة الباسمة والدولة».

وأضاف: «المستشفى في أتم الجاهزية لتقديم رعاية طبية متكاملة بأعلى معايير الكفاءة لكافة الأنشطة الرياضية من تشخيص وعلاج إصابات ملاعب لكافة الرياضيين في الإمارات والتي كانت تستدعي السفر للخارج سابقاً. سنكون دائماً في المسار نفسه ونرحب بكافة المبادرات والشراكات التي تصب في مصلحة الوطن في كافة المجالات».