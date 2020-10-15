النسخة الـ14 لمهرجان الشارقة للجواد العربي تنطلق الخميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يدشن مهرجان الشارقة للجواد العربي «السلالة المصرية» انطلاقة موسم نادي الشارقة للفروسية والسباق، الخميس، حيث تنطلق نسخته الـ14 على مدار يومين، بالإضافة إلى يوم ثالث تم تخصيصه لإقامة مزاد الشارقة للجواد العربي.

يقام المهرجان برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، و بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي - سيف زون - الراعي الرسمي للمهرجان وجمعية الإمارات للخيول العربية، وبمشاركة 79 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، فيما يقام مزاد السبت بمشاركة 75 جواداً.

يعد المهرجان معتمداً من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، حيث اعتمدت جميع المهرجانات في نادي الشارقة للفروسية والسباق من قبل الهيئة لهذا الموسم.

يترأس المهرجان الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ محمد بن عبدالله محمد آل ثاني نائب رئيس اللجنة، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مديراً للمهرجان.

تبدأ فعاليات المهرجان الساعة الرابعة ظهراً على أرض الصالة، الميدان الرملي الخارجي بالنادي بالشوط الأول، وهو مقسم إلى فئتين (أ، ب) لفئة المهرات بعمر سنة إلى ثلاث سنوات برعاية هيئة المنطقة الحرة بالشارقة الدولي - سيف زون - بمشاركة 22 مهرة، يليه الشوط الثاني وهو شوط لفئة الأفراس بعمر أربع سنوات فأكبر مقسم إلى فئتين (أ، ب) وهو أيضاً برعاية هيئة المنطقة الحرة بالشارقة الدولي - سيف زون - وبمشاركة 30 من الأفراس، يليه الشوط الثالث هو شوط فئة المهور من عمر سنة لثلاث سنوات مقسم إلى فئتين (أ - ب) برعاية هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي - سيف زون - وبمشاركة 15 مهراً وبذلك يكون ختام فعاليات اليوم الأول من المهرجان.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني والختامي لمهرجان الشارقة للجواد العربي السلالة المصرية في تمام الساعة الرابعة عصراً بالشوط الرابع وهو شوط الفحول عمر أربع سنوات فأكبر مقسم إلى فئتين (أ - ب) وهذا الشوط برعاية هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي - سيف زون - وبمشاركة 15 جواداً من الفحول.

يليه أشواط البطولات الأربع، وهي بطولة المهرات وبطولة الأفراس وبطولة المهور وبطولة الفحول، وتتأهل الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني والثالث في جميع أشواط الفئات العمرية للمشاركة في بطولات كل بطولة المهرات ثم بطولة المهور ثم بطولة الأفراس ثم بطولة الفحول لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.

الجدير بالذكر أن النادي اعتمد جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة حيث سيتم توزيع معقم اليدين والكمامات على جميع الحضور ،كما سيتم قياس الحرارة عند المداخل عبر كاميرات قياس درجات الحرارة ومراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة.