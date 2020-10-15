تحضيرات مكثفة لانطلاقة موسم البولو 23 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية جهداً كبيراً هذه الأيام قبيل الانطلاق الرسمي لموسم 2020-2021 والذي يعد محفوفاً بالحذر والإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد بسبب جائحة كورونا.

ولعل الجهود التي تُبذل حالياً للإعداد للموسم والتي بلغت ذروتها تدعو للتفاؤل بنجاح الموسم الجديد رغم كل التحديات، ومن بين الخطوات الاستباقية التي قامت بها إدارة النادي والمنتجع وبتوجيهات من رجل الأعمال محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور ورئيس اللجنة المنظمة لسلسلة دبي الذهبية للبولو، هي إجراء تجربة كاملة للجمهور تمت بنجاح كبير في الثامن عشر من شهر سبتمبر الماضي وشارك فيها الضيوف المسجلون في اليوم المفتوح لمدرسة الركوب في العديد من الأنشطة المجانية التي تضمنت جلسات تقييم ركوب الخيل وركوب المهر والجولات الثابتة بقيادة مدربين ومتطوعين مؤهلين تأهيلاً عالياً.

وفي الثاني من أكتوبر استقبلت أكاديمية الحبتور للبولو عشاق لعبة البولو في يومها المفتوح بقيادة مدربها الرئيسي، حيث تعلم الأفراد الذين سجلوا في دورة مقدمة في لعبة البولو أساسيات هذه الرياضة بالتدريج.

ويتميز نشاط الفروسية لهذا الموسم بسلسلة من مسابقات AHPRC لقفز الحواجز المقرر إجراؤها شهرياً اعتباراً من أكتوبر الجاري مع مسابقات الترويض الشهرية اعتباراً من يناير 2021، توجد العديد من معسكرات الخيول للترحيب بأولئك الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الفروسية من الأرض وعلى السرج.

وستفتتح بطولات البولو التي طال انتظارها للنادي مع كأس الهالوين يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري وستقام العديد من البطولات ذات «الهانديكاب» التصنيف المنخفض والمتوسط والعالي على مدار الموسم.

وسيكون جمهور وعشاق اللعبة في الإمارات والمنطقة على موعد مع سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو في 22 يناير والتي تتضمن كأس دبي الفضية وكأس دبي الذهبية واللتين يصل فيهما الهانديكاب إلى 18 جول، حيث تحظى بمشاركة أفضل نجوم اللعبة في العالم، إلى جانب العديد من البطولات مثل كأس البولو ماسترز وكأس دبي للتحدي وكأس دبي، وكما هو معروف فإن نشاط بولو الحبتور يخضع للوائح والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.