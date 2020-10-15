نادي أبوظبي للدراجات يثمّن دعم فيصل بن حميد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات رسالة شكر وتقدير من مطر سهيل اليبهوني رئيس نادي أبوظبي للدراجات رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للمحترفين، رداً على التهنئة التي سبق أن وجهها الشيخ فيصل بن حميد بمناسبة فوز فريق الإمارات للمحترفين من خلال لاعبه السلوفيني الدراج تادي بوجاتشر بطواف فرنسا للدراجات الذي أقيم الشهر الماضي ويعد الأول عالمياً من بين طوافات الدراجات الهوائية حسب تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات.

وثمن اليبهوني تلك التهنئة واعتبرها دافعاً للفريق لبذل المزيد من العطاء والعمل من أجل تحقيق الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

وتمنى الشيخ فيصل بن حميد للفريق الإماراتي المحترف المزيد من النجاحات وأن يكون دافعاً للشباب الإماراتي ومصدر إلهام لهم ليكونوا ضمن صفوفه خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من العمل المؤسسي والممنهج لكي يتحقق هذا الإنجاز.