الأولمبية الوطنية تستقبل وفد المدرسة اليابانية بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، بمقر اللجنة في دبي، أمس، سيكيجوتشي نوبورو القنصل العام الياباني في دبي وأعضاء المدرسة اليابانية بدبي من أجل الاطلاع على مشروع تصميم الملابس الرسمية والرياضية المصنوعة من الحرير والتي ابتكرها طلاب المدرسة للرياضيين الذين سيمثلون الإمارات بدورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو 2021، وجاء الاستقبال احتفاءً بالمشروع المبتكر الذي قدمته المدرسة اليابانية للرياضيين.

وألقى القنصل العام الياباني كلمة أكد فيها حرصه على تعزيز سبل التعاون مع اللجنة في المجال الرياضي وكل ما يوطد العلاقة بين البلدين من مجالات واهتمامات مشتركة في شتى القطاعات.

وأعرب سيكيجوتشي نوبورو عن سعادته بتلك الفكرة التي تبرز مدى حرص الجالية اليابانية في دولة الإمارات على الخروج بأفكار جديدة تسهم في ترجمة العلاقة المميزة التي تجمع البلدين، لاسيما وأن المبادرة تستهدف فئة الرياضيين المشاركين في أكبر حدث رياضي على مستوى العالم ليبعث برسائل عديدة لمبادئ الخير والسلام والصداقة والتلاحم.

وأعرب محمد بن درويش، عن اعتزازه بزيارة الوفد الياباني لمقر اللجنة وما لمسه من حرص واهتمام على تفعيل شراكات مثمرة سيكون لها بالغ الأثر في ترسيخ معانٍ ومفاهيم جوهرية لقيمة وأهمية التعاون، مضيفاً: «دائماً ما نسعد بمثل هذه المبادرات ونسعى لمد جسور التعاون مع الجميع، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بأهمية تعزيز العلاقات والاستفادة من الخبرات المنوعة والمعارف المتعددة، بما يخدم مصلحة أبنائنا الرياضيين ويحقق الأهداف والغايات المنشودة».