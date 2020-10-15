حميد يوسف: مسؤولو المنتخب يعلمون سبب اعتذار علي صالح

يختتم فريق الوصل الخميس، تحضيراته للقاء بني ياس يوم الجمعة في افتتاح منافسات دوري الخليج العربي للموسم الكروي 2020-2021 وذلك بخوض الحصة التدريبية الأخيرة، تحت قيادة المدير الفني الروماني ريجيكامب.

وأدى لاعبو الوصل تدريبات الأيام الماضية بروح معنوية عالية، وبتركيز كبير بحثاً عن تحقيق البداية الإيجابية في مسابقة الدوري، بعدما عاد الفريق بانتصار معنوي ثمين على حساب الوحدة بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور الأول لمسابقة كأس الخليج العربي.

وبعيداً عن المستطيل الأخضر، كان يوم أمس الأول أقرب إلى يوم الأخبار السعيدة بالنسبة لعشاق الفريق الأصفر، بعدما أعلنت إدارة النادي تمديد التعاقد مع وليد درويش الحمادي حتى 2025.

ولم تمر ساعات، حتى زفت مواقع النادي الرسمية الخبر الآخر، بتمديد عقد اللاعب ناصر محمود نور لمدة 5 مواسم أيضاً، وليضمن النادي بقاء الثنائي في تشكيلته، بعد المستويات اللافتة التي قدمها الثنائي مع نهاية الموسم الماضي، وبداية الموسم الحالي.

وكان ناصر محمود قد نجح في وضع بصمته التهديفية الأولى هذا الموسم، حين سجل هدفاً في شباك الوحدة في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي.

وعبر اللاعب عن سعادته بتمديد تعاقده مع الوصل، مشدداً على أن المفاوضات سارت بسلاسة، حتى وصلت إلى الخاتمة السعيدة بالتجديد لمدة 5 مواسم إضافية.

وقال: رغبتي كانت كبيرة بالبقاء في نادي الوصل، ولا يسعني إلا توجيه الشكر لإدارة النادي برئاسة راشد بالهول على الجهود التي تقوم بها من أجل تأمين مقومات النجاح، كما آمل أن يكون تمديد التعاقد حافزاً إضافياً من أجل بذل المزيد من الجهد، والحصول على مقعد في تشكيلة الفريق الأساسية، وفق رؤية المدير الفني الروماني ريجيكامب الذي لا يتوانى عن منح الفرصة لكل مجتهد في التدريبات والمباريات.

من جهة أخرى، استغرب حميد يوسف، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، من حالة الجدل المثارة إعلامياً حول غياب اللاعب علي صالح عن تجمع منتخبنا الوطني ومشاركته في لقاء الفريق أمام الوحدة في مسابقة كأس الخليج العربي، والتصريحات التي صدرت من قبل رئيس لجنة المنتخبات يوسف حسين السهلاوي.

وقال: «لم يكن نادي الوصل يوماً غطاء للاعب يعتذر أو يتهرب من تمثيل المنتخب الوطني، بل إن مبادئ النادي تقوم على الاعتزاز بتمثيل وتشريف قميص منتخبنا الوطني الذي يعتبر شرفاً لكل اللاعبين».

وأضاف: «غير راضين عما يدور عن إمكانية توقيع عقوبات على اللاعب علي صالح وعرض الأمر على طاولة لجنة المنتخبات.... الجهازان الفني والإداري ومعهما الكادر الطبي يدركون سبب اعتذار وغياب علي صالح عن تجمع المنتخب، والعذر الطبي الذي حال بينه وبين الانضمام إلى صفوف «الأبيض».

وأعرب يوسف عن آماله بألا يذهب الإعلام بعيداً في تصوير غياب أي لاعب عن تجمع للمنتخب الوطني بأنه تهرب، أملاً أن يتم التعرف إلى الأسباب الحقيقية من المصادر الموثوقة قبل توجيه الاتهامات.