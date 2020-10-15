شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة النزال في جزيرة ياس تحتفي بلوس أنجلوس ليكرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفت المنطقة الآمنة لمنافسات العودة إلى جزيرة النزال في جزيرة ياس، بنصر فريق لوس أنجلوس ليكرز، حيث تزيّن فندق «دبليو» في جزيرة ياس بألوان وشعار الفريق بعد فوزهم بكأس بطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين للمرة 17 في تاريخهم، بعد تفوقهم على فريق ميامي هيت بنتيجة 4-2.

وحملت التحية الموجهة من المنطقة الآمنة لمنافسات جزيرة النزال في أبوظبي، شعار الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) والذي نظّم مبارياته ضمن منطقةٍ آمنة مماثلةٍ في أورلاندو، في ولاية فلوريدا ليستكمل موسم مباريات الدوري 2019-2020.

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