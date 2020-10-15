حسام حسن مديراً فنياً للاتحاد السكندري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندي برئاسة محمد مصيلحي، وعضوية هشام حسن نائب الرئيس، وحازم الرجال أمين الصندوق، وجاسر شمس، المدير التنفيذي، اتفاقها مع التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، لتولي القيادة الفنية والإدارية للفريق الأول لكرة القدم، عقب الاعتذار الذي تقدم به القدير طلعت يوسف عن عدم الاستمرار في مهام منصبه.

وأشار محمد مصيلحي إلى أن المفاوضات لم تأخذ كثيراً من الوقت، نظراً للعلاقات الطيبة التي تجمع التوأم بمجلس الإدارة وجماهير النادي العريقة.

ومن المقرر أن يتولى الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن المسؤولية الفنية للفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي القادمة التي سيتابعها التوأم من ملعب المباراة يوم السبت القادم باستاد الجيش ببرج العرب، وسيتم الإعلان عن كامل تشكيل الجهاز الفني والإداري لاحقاً.