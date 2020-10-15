رابطة الدرجة الأولى بانجلترا ترفض «الصورة الكبيرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

رفضت رابطة أندية الدرجة الأولى الإنجليزية مشروع «الصورة الكبيرة» الذي تقدم به ناديا مانشستر يونايتد وليفربول بالتعاون مع ريك بري رئيس اتحاد الدرجة الأولى مقابل إنقاذ فرق الدرجة الأولى من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، بسبب تداعيات وباء كورونا ودفع أجور لاعبيها.

ووصف مصدر شروط حزمة المساعدات (40 مليون استرليني منحة و110 ملايين استرليني قرضاً) من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بأنها «مسدس مصوب نحو الرأس»وأضاف:«لا يمكن قبول هذه الشروط إطلاقاً، سنسلط على رؤوسنا أندية الدوري الممتاز ونمنحها هيمنة كاملة على جدولنا وإنفاقنا مقابل قرض لا تستطيع معظم أندية الدرجة الأولى الوفاء بتسديده».

وتابع المصدر:«تم إبلاغ أندية الدوري بالرفض للمشروع، إنه شكل من أشكال الابتزاز، عليهم مراجعة حساباتهم والمحاولة من جديد». وكشفت تقارير إنجليزية عن تفاصيل الشروط التي وردت في المشروع، والتي تمنح أندية الممتاز سيطرة أكبر على الفرق المتدنية وحرية أكبر في اختيار جدول مبارياتها وترتيبات مفضلة في الحصول على رخصة العمل للاعبيها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ( بريكست) ناهيك عن شطب مسابقة الكأس وعدم صعود فريق درجة أولى إلا بعد إكمال 75 في المئة من جدول مبارياته.

«الصورة الكبيرة» سيمنح الأندية الكبيرة القدرة على تسجيل لاعبين دون سن الـ18 من أوروبا وهذا يعني إهمالاً صريحاً للمواهب الإنجليزية في أندية الدرجة الأولى، ومنع هذه الأندية من الاستفادة من بيع نجوم أكاديميتها، والذي يعد مصدراً مهماً من مصادر ميزانياتها،وغاب 14 نادياً من أندية الدوري الممتاز عن مباحثات المشروع الأربعاء، ومن المرجح أن تكون أول المعارضين له، وفي مؤشر كبير للانقسام في قبول المشروع، صرح كريج كلارك رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الإنجليزي: «التغييرات يجب أن تعود بالفائدة على الأندية والمشجعين واللاعبين لا ميزانيات أندية بعينها، شاركت في المرحلة الأولى من المباحثات الثلاثاء، لكن عندما علمت أن الهدف الأول لها تركيز الثروة والسلطة بيد بضعة أندية وتهديد هذه الأندية بالانسحاب من الدوري الممتاز في حال رفض المشروع ، صحيح أن لعبتنا يجب أن تبحث دائماً عن التطوير لكن يجب تقاسم الفوائد»، وعارضت رابطة مشجعي ليفربول وتشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام مشروع «الصورة الكبيرة» ووصفته بـ«حبة سيانيد مغلفة بالسكر».

وعلق بيتر ريدسديل رئيس نادي بريستون الفائز بأول نسختين من دوري الدرجة الأولى في 1889 و1890 والذي يعمل مستشاراً حالياً في نادي الدرجة الأولى: «إذا سألت نفسي هل أثق بكبار الدوري الممتاز ؟ سأجيب كلا، لا أثق، لا أعتقد أنهم يؤمنون بالترتيب الهرمي في تطوير المواهب المحلية، بعضهم يؤمن بالنموذج الأمريكي الذي يعتمد على تكوين فريق من لملمة لاعبين من هنا وهناك».