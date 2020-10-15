تلال حتا تستقطب المغامرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون تلال حتا ذات الطبيعة الخلابة، محط اهتمام عشاق الرياضة والمغامرة خلال الفترة المقبلة، حيث أعد مجلس دبي الرياضي قائمة من الفعاليات الرياضية والمجتمعية المتنوعة للرجال والنساء التي سيتم تنظيمها في منطقة حتا بالتعاون مع شركة حتا للمغامرات خلال الفترة من 23 أكتوبر 2020 حتى 8 يناير 2021.

وستكون البداية مع الأنشطة النسائية المجتمعية حيث سيتم تنظيم فعالية «مغامرات حتا النسائية» يوم 23 أكتوبر الجاري، والتي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً بفعالية (هايكنغ) بالسير على الأقدام وتسلق الجبال يتبعها تجديف بالكاياك في بحيرة سد حتا، وتتاح المشاركة في الفعالية لجميع النساء من عمر 16 إلى 60 سنة، من خلال التسجيل المسبق عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الهاتف: 0549988789.

وسيكون الحدث الثاني على القائمة يوم 30 أكتوبر الجاري حيث سيتم تنظيم مسابقة التجديف الواقف في بحيرة حتا الخلابة بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويمكن المشاركة في السباق للذكور والإناث من عمر 16 إلى 60 سنة.

كما ينظم مجلس دبي الرياضي فعاليات أخرى متنوعة يوم 20 نوفمبر 2020 بالشراكة مع أرابين إيبك وحتا للمغامرات، والتي تتضمن فعاليات يوغا في الهواء الطلق ومسابقات في التجديف وهي متاحة للذكور والإناث من عمر 16 إلى 60 سنة.