مذكرة تفاهم بين الاتحاد العالمي للمعاقين والأيواس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الاتحاد العالمي للمعاقين مذكرة تفاهم مع الاتحاد العالمي للكراسي المتحركة والبتر (IWAS) تهدف إلى إشراف الاتحاد العالمي للمعاقين على جاهزية الملاعب والفنادق التي تستقبل البطولات العالمية لتكون مناسبة ومجهزة لذوي الإعاقة.

وقع مذكرة التفاهم رودي فان دان رئيس الاتحاد العالمي للكراسي المتحركة والبتر (الأيواس) والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، بحضور حيدر طالب أربيع الأمين العام للاتحاد العالمي للمعاقين وعبد الناصر براهمية المدير الفني لنادي الثقة للمعاقين.

تضمنت المذكرة تنفيذ كافة المعايير البيئية العالمية لذوي الإعاقة في كافة البطولات التي تندرج تحت منصة الأيواس على أن يكون الإشراف على التنفيذ من جانب الاتحاد العالمي للمعاقين.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم أن مذكرة التفاهم نبعت من رغبة الطرفين في العمل سوياً وحرصهما على تعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة على المستويات العالمية، مشيراً إلى أن بنود المذكرة حددت مجالات التعاون وآليات العمل بما يخدم خطط واستراتيجيات الجانبين ويقوي الروابط بينهما ويعزز تقديم أفضل الخدمات اللوجستية في كافة البطولات العالمية التي تستضيف ذوي الإعاقة.

وأضاف بن خادم أن الاتحاد العالمي للمعاقين يسعى إلى التعاون مع كافة الجهات التي تعنى بقضايا ذوي الإعاقة من أجل تنفيذ المعايير العالمية البيئية التي تسهل على ذوي الإعاقة الدمج في المجتمع وتحقيق استقلاليته في التمتع بحياة طبيعية محققاً دوره التنموي في المجتمع.

وأكد حيدر طالب أربيع الأمين العام للاتحاد العالمي للمعاقين أن مذكرة التفاهم تترجم على أرض الواقع إرادة الجانبين في تنسيق الجهود وتفعيل التعاون في المجالات البيئية التي تقدم لذوي الإعاقة، وتضيف بعداً جديداً ونقلة نوعية في برامج وأنشطة الاتحاد العالمي للمعاقين والتي تسعى إلى تنفيذ المعايير البيئة لذوي الإعاقة في مختلف المجالات وأن ينتشر الوعي عالمياً بالمواصفات اللوجستية الخاصة بذوي الإعاقة.